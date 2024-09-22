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Van'da yangın! 3 saatte kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 03:26 Güncelleme: 22.09.2024 03:27
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Van’da yangın! 3 saatte kontrol altına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde Cevdet Ş. isimli bir kişiye ait olan samanlıkta henüz bilinemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, alevleri 3 saattlik müdahaleyle kontrol altına aldı.

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