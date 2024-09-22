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Bursa'da araç direğe çarptı! Alev aldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 04:51
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Bursa’da araç direğe çarptı! Alev aldı

Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhası direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

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