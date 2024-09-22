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Gaziantep'te tur midibüsü refüje çarptı: 20 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 01:02
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Gaziantep’te tur midibüsü refüje çarptı: 20 kişi yaralandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsünün refüje çarptığı kazada 20 kişi yaralandı.

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