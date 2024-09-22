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Van'da sağanak sele neden oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:22
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Van’da sağanak sele neden oldu

Van'da dün akşam etkili olan sağanak, Saray ilçesinin Karahisar Mahallesi'nde sele neden oldu. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıkların zarar gördüğü mahallede, ekipler çalışma başlattı.

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