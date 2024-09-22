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Mersin'de minibüs yangını! Ekipler son anda yetişti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:19
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Mersin’de minibüs yangını! Ekipler son anda yetişti

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.

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