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D-687 Karayolu'nda kaza: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:24
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D-687 Karayolu’nda kaza: 3 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen araç otomobile çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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