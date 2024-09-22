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Adana'yı vuran "Süper Hücre" görsel şölen de oluşturdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:32
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Adana’yı vuran Süper Hücre görsel şölen de oluşturdu

Adana'da etkili olan "Süper Hücre" hayatı olumsuz etkilerken kartpostallık görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu.

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