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Telefonunu çaldığını iddia ettiği 2 kişiyi bacaklarından vurdu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:53
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Telefonunu çaldığını iddia ettiği 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Antalya'da Erdem K. (42), hafif ticari aracında uyandıktan sonra, aynı alanda kanepe üzerinde oturan Taha T. (44) ile Ekrem Ş.'yi (55) telefonunu çaldıkları iddiasıyla tabanca ile bacaklarından vurdu. Polise de mukavemet gösteren Erdem K., biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

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