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Kayseri'de aranan 44 kişi yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:54
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Kayseri’de aranan 44 kişi yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise saklandığı bazanın içinde yakalandı.

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