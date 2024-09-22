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Motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:29
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Motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de bir motosikletli kuryenin çarpması sonucunda yaralanan kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

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