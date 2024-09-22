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Şişli'de çatışma! Tüfekle ateş açtılar: Yaralılar var

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 18:16
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Şişli’de çatışma! Tüfekle ateş açtılar: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de iki grubun kavgası sonrası dehşet anlar yaşandı. 2 grup kavganın ardından tabanca ve pompalı tüfekle birbirine ateş açtı. Olayda baba-oğul ve bir kişi yaralanırken saldırganların olay yerinde bıraktığı silahlar incelemeye alındı.

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