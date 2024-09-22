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Amasya'da iki otomobil çarpıştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 18:19
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Amasya’da iki otomobil çarpıştı!

Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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