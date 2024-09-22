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Erzurum'da otomobil kanala uçtu! Anne-baba hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 22.09.2024 18:14 Güncelleme: 22.09.2024 18:15
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Erzurum’da otomobil kanala uçtu! Anne-baba hayatını kaybetti

Erzurum’un Aziziye ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki Mustafa Anataca (50) ile Birsen Anataca çifti yaşamını yitirdi, kızları Dilay ise yüzerek kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilay Anataca’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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