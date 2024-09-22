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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 15 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 00:42
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 15 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekipleri İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik belirli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı. Ekipler, adreslerde farklı türlerde uyuşturucu ve silah ele geçirdi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

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