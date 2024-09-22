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İstanbul’da kartpostallık gün batımı manzarası!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 00:57
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İstanbul’da kartpostallık gün batımı manzarası!

İstanbul’da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

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