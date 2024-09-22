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Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:24
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Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

Edirne'de bir vatandaşın bahçede yaktığı çöplerden sıçrayan alevler, konteyneri ve odunları küle çevirdi.

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