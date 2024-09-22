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Piyasaya sahte dolar sürmek isteyen şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:56
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Piyasaya sahte dolar sürmek isteyen şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

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