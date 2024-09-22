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Komşularının öldürdüğü baba oğul ve gelin toprağa verildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:58
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Komşularının öldürdüğü baba oğul ve gelin toprağa verildi

Mersin'in Mut ilçesinde yol kapama meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşuları Tahir Kaya (67) tarafından av tüfeğiyle vurulan Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri toprağa verildi.

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