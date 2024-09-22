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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 09:11
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Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüs içerisinden çok sayıda kümes hayvanı ile koyunlar da çıktı.

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