22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de camiye yıldırım isabet etti! Çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 15:43
ABONE OL
Mersin’de camiye yıldırım isabet etti! Çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu camide yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör