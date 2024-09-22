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Hatay'da baraj faciası! Baba ve 4 çocuğundan acı haber geldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 22:00
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Hatay’da baraj faciası! Baba ve 4 çocuğundan acı haber geldi

Hatay'da baba ve 4 çocuğunun serinlemek için girdiği baraj sonları oldu. Suyun içinde kaybolan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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