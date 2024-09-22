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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 09:08
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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da otomobilin aydınlatma direğine çarpıp ters döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

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