22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:59
ABONE OL
Dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesinde elma ağacı eylül ayında çiçek açtı. Dallarında hala meyvesi olan ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör