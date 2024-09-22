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Freni tutmadı 7 aracı biçti birçok kişi yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 22:15
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Freni tutmadı 7 aracı biçti birçok kişi yaralandı!

Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği feci kaza kameraya yansıdı.

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