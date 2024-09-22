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Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:25
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Domaniç’te otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

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