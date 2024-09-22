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İsrail'in Beyrut saldırısında can kaybı 45'e yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:26
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İsrail’in Beyrut saldırısında can kaybı 45’e yükseldi

İsrail'in Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

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