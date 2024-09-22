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100 kilo istavrit ve 14 kilo lüfere el konuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:26
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100 kilo istavrit ve 14 kilo lüfere el konuldu

Düzce'de Sahil Güvenlik ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlü ekipleri tarafından yapılan denetimde yasal boyutta olmayan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.

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