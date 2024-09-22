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Bursa'da taksi parası gerginliği

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:29
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Bursa’da taksi parası gerginliği

Bursa'da bir şahıs, bindiği taksinin parasını ödemeden indi. Duruma sinirlenen taksici, duraktaki arkadaşlarıyla beraber şahsın evini balta ve sopalarla bastı.

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