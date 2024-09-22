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Aydın'da 700 bin TL değerinde altınlar çalındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 10:28
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Aydın’da 700 bin TL değerinde altınlar çalındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinin kasasından 700 bin TL değerindeki altınları çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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