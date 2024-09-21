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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:37
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Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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