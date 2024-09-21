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Isparta'da trafik kazası! 1'i ağır 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:41 Güncelleme: 21.09.2024 23:41
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Isparta’da trafik kazası! 1’i ağır 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Yiğitcan Tan'ın yönetimindeki otomobil, Ramazan Güngör idaresindeki araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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