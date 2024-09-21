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Muş'ta acı olay! Yorgun mermi can aldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:35
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Muş’ta acı olay! Yorgun mermi can aldı

Muş'ta evinin önünde oturan Nisa Sönmez'in (7), başına yorgun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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