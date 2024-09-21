21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Zonguldak'ta kaza! 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 02:52 Güncelleme: 21.09.2024 02:53
ABONE OL
Zonguldak’ta kaza! 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazazedeler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör