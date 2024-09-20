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Magandalar okul bahçesinde ateş açtı! Dehşet anları kamerada

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 23:31 Güncelleme: 20.09.2024 23:31
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Magandalar okul bahçesinde ateş açtı! Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, şehir magandaları bir ilkokulun bahçesinde tabancayla rastgele havaya ateş açtı. Okulda öğrencilerin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken o anlar ise anbean kameraya yansıdı. Görüntülerin ardından şahısların yakalanması için Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.

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