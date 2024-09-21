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İstanbul'da korkunç kaza | İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 03:01 Güncelleme: 21.09.2024 03:16
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İstanbul’da korkunç kaza | İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İETT otobüsü ile karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen bir minibüs çarpıştı. Meydana gelen olayda minibüs hurdaya döndü. Minibüs şoförü araç içerisinde sıkışırken, bir kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler yaralıları kurtardı.

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