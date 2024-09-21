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Van'da sağanak sele neden oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:46
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Van’da sağanak sele neden oldu

Van'da dün il genelinde başlayan sağanak, bugün Saray ilçesinde etkili olarak sel ve taşkınlara dönüştü. Yağış dolayısıyla dereler taştı ve bir çok evi su bastı. Ekipler, biriken su ve çamuru tahliye emek için çalışma başlattı.

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