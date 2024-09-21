21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da sağanak yağış! Hayatı olumsuz etkiledi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:54
ABONE OL
Şanlıurfa’da sağanak yağış! Hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı ve bahçelerde toplanan fıstıklar sular altında kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör