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Düzce'de düğün salonunda silahlı kavga! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 22:32
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Düzce’de düğün salonunda silahlı kavga! 3 yaralı

Düzce'de bir düğün salonunda düğüne katılan bazı davetliler arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavgada Semih K, Sinan K ve Melih Can C. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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