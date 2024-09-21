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Mardin'de otomobil sulama kanalı uçtu: 3 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:26 Güncelleme: 21.09.2024 11:32
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Mardin’de otomobil sulama kanalı uçtu: 3 ölü

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan Harun Eyüpoğlu, Resul Demir ve Kadir Durmaz hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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