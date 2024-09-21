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Şişli'de korku dolu anlar! 10 katlı binada yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 14:04 Güncelleme: 21.09.2024 14:12
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Şişli’de korku dolu anlar! 10 katlı binada yangın

İstanbul Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

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