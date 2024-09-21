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Adana'da vinç halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:04 Güncelleme: 21.09.2024 13:09
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Adana’da vinç halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Adana'da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları olay yerinde feryat edip sinir krizi geçirdi.

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