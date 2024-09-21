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Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.09.2024 14:46
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Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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