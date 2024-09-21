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Mardin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı! 1 kişi ağır yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:10
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Mardin’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı! 1 kişi ağır yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile, Özkan A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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