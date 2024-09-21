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Şanlıurfa'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 04:16
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Şanlıurfa’da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde M.A.B.'nin yönetiminde olan motosiklet, refüj sulaması yapan tankerle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

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