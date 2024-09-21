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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 04:25
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Kocaeli’de zincirleme trafik kazası! 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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