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Sahte kimlikle sınava girdiler! 4 kişi gözaltına alındı

Giriş: 21.09.2024 21:26
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Sahte kimlikle sınava girdiler! 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 4 kişi gözaltına alındı.

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