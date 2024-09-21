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Akdeniz'de şaşkına çeviren anlar! Aynı anda 6 hortum oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 21.09.2024 21:16
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Akdeniz’de şaşkına çeviren anlar! Aynı anda 6 hortum oluştu

Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de şaşkına çeviren anlar yaşandı. Bozyazı ilçesinde bağlı Tekeli Mahallesi sınırlarında açık deniz de oluşan 6 hortum aynı anda görüntülendi. Yaklaşık 10 dakika boyunca görünen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

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