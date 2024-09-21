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Karabük'te feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 21:41
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Karabük’te feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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