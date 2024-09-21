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6 ilde operasyon! Suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 08:36 Güncelleme: 21.09.2024 09:07
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6 ilde operasyon! Suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı

Elebaşılığını yurt dışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-27” operasyonunda 32 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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