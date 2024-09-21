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Konya'da bir çocuğa bisiklet sürerken otomobil çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:16
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Konya’da bir çocuğa bisiklet sürerken otomobil çarptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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